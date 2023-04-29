الإمارات تجلي عددا من مواطنيها ورعايا 16 دولة أخرى من السودان

وصلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل قليل، طائرة إجلاء تقل عدداً من المواطنين الإماراتيين ورعايا 16 دولة أخرى، قادمة من السودان، الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي، حيث تقل الطائرة الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

الإمارات تستضيف الرعايا الأجانب

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» اليوم السبت، أن دولة الإمارات تستضيف الرعايا الأجانب على أراضيها، وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم، مؤكدة نجاح عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمراراً لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين.

نجاح عملية إجلاء الرعايا الإماراتيين

وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار، والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية، وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات عملت مؤخرا على توفير كافة خدمات الاستضافة والرعاية لـ 19 جنسية مختلفة خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان وتواجدهم فيها.