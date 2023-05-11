«الصحة العالمية» تعلن إنهاء حالة الطوارئ المتعلقة بجدري القرود

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، انتهاء حالة طوارئ المتعلقة بمرض جدري القرود، وقالت المنظمة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، إنه على الرغم من إنهاء حالة الطوارئ، إلا أن جدري القرود لا يزال يطرح تحديات صحية عامة تتطلب استجابة قوية واستباقية ومستدامة

إنهاء حالة الطوارئ بجدري القرود

وأضافت الصحة العالمية، أن هناك حاجة إلى شراكات طويلة الأجل واستثمارات مستدامة لإنقاذ الأرواح وتقليل مخاطر عودة ظهور المرض عالميًا.