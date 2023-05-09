«الصحة العالمية» تكشف أسباب وأعراض وطرق تجنب مرض الكوليرا

أصدرت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، تقريرا رسميا لها حول مرض الكوليرا وطرق الوقاية، والفئات الأكثر عرضة للإصابة به، يأتي ذلك في إطار دور المنظمة لرفع التوعية للمواطنين بشأن الأمراض المعدية وغيرها، ورفع درجة الوعي لدى المواطنين بالعادات والسلوكيات الخاطئة.

ويستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مرض الكوليرا وطريقة العلاج، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، والتي جاءت كالتالي:

- مرض الكوليرا هو عبارة عن بكتيريا إسهالية حادة تتسبب فيها بكتيرا الضمة الكوليرية.

- تنجم مرض الكوليرا بسبب شرب مياه ملوثة أو تناول طعام ملوث.

- مرض فتاك، ويتسبب في اسهال مائي لدى الأطفال والبالغين.

- معظم المرضى لا تظهر عليهم أعراض.

- عدوى مرض الكوليرا تستغرق من 7 إلى 14 يوما.

- في بعض الأحيان قد تسبب الوفاة في غضون ساعات، إذا ترك المرض دون علاج، خاصة الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

- المرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض ينشرون أيضا البكتيريا عن طريق التبرز، ما يمكن أن يينتج عنه إصابات جديدة.

طرق العلاج من مرض الكوليرا

أوضحت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، أنه يمكن علاج أعراض مرض الكوليرا سريعا فور ظهور الأعراض أو التشابه في الأعراض، من خلال تعويض الجسم السوائل، والحصول على المضادات الحيوية وتحديد الجرعات وفقا لما أقره الطبيب المشرف على الحالة.

نصائح للوقاية من مرض الكوليرا

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه للوقاية من مرض الكوليرا، لابد من استخدام الماء النظيف وتجنب الأطعمة كالفواكه والخضروات غير المقشرة والحليب والمنتجات الألبان غير المبسترة وغير المطبوخة بشكل جيد والبعد عن الأسماك الملوثة.

علامات لا يجب تجاهلها

وحددت منظمة الصحة العالمية بعض العلامات التي يجب الذهاب إلى المستتشفي فورا فيها، وهي زيادة معدلات ضربات القلب، والشعور بالعطش، وتشنجات العضلات، والجفاف الشديد.