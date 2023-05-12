في ذكرى وفاته.. كيف انتهت حياة إستيفان روستي وسر 7 جنيهات في بيته؟

تحل اليوم الذكرى الـ59 لوفاة الفنان الكوميدي الشهير إستيفان روستي الملقب بالشرير الظريف، والذي أثرى الحياة الفنية بأكثر من 300 عمل فني، برز من خلالها في أدور الشر ولكن بطابع كوميدي وما زالت «إفيهاته» وتعليقاته يجري تداولها حتى الآن.

إستيفان روستي ولد في 16 نوفمبر عام 1891 من أم إيطالية وأب نمساوي وكان والده سفير النمسا في القاهرة، وانفصل والداه وانتقل للعيش مع والدته الإيطالية والتحق بمدرسة رأس التين الابتدائية وسافر إلى أوروبا مرات عديدة حيث مارس الكثير من المهن، هو من أم إيطالية وأب نمساوي، ولد في 16 نوفمبر عام 1891م، وكان والده سفير النمسا في القاهرة، وانفصل والداه وانتقل للعيش مع والدته الإيطالية والتحق بمدرسة رأس التين الابتدائية، تدرج في التعليم ولم يعمل في الفن بداية حياته ولكنه احترفه لاحقًا، واتقن أربعة لغات وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والعربية، ومارس عدد من المهن منها بوسطجي ومترجم.

وفاة مفاجئة

توفى إستيفان روستي بشكل مفاجئ وعمره 73 سنة، حيث كان يجلس مع أصدقائه، وشعر بتعب فجأة، ليلقى ربه بعدها بعدة ساعات.

كانت تركة إستيفان روستي المالية التي تركها لزوجته الإيطالية التي عاشت معه حياة هادئة وحزينة، بعد وفاة طفليهما في سن صغيرة، هي 7 جنيهات فقط وشيكًا بأجره في الفيلم الأخير لم يصرف بعد.

وكانت زوجته الإيطالية تٌعالج في مصحة نفسية، وأصيبت بالجنون بعد وفاته وتكفلت نقابة الممثلين وقتها بإرسالها إلى أسرتها في إيطاليا.