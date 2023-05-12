ماذا تعرف عن حزام النار المتسبب في الزلازل المدمرة وتسونامي؟

بعد تكرار الهزات الأرضية الناجمة عن الزلازل المدمرة في عدة دول، خلال الأيام الماضية، من بينها اليابان التي تتعرض يوميا لعدة لزلزال تتسبب فى الخسائر البشرية والمادية، وذلك نتيجة وقوعها فى منطقة حزام النار المعروف بكثرة الكوارث الطبيعية.

تكشف «الوطن» عن أبرز المعلومات عن منطقة حزام النار المتسببة فى حدوث الزلازل المدمرة والتسونامي.

ما هو حزام النار؟

- حزام النار أو المعروف بـ طوق النار، هي منطقة تقع على ساحل المحيط الهادي، حيث تنشط فيها الزلازل والبراكين التي قد تتسبب فى حدوث تسونامي.

وقوع أعنف الزلازل في حزام النار

- تعرضت منطقة حزام النار أقوى وأعنف الزلازل على مر التاريخ، حيث كان زلزال تشيلي العظيم أعنف الزلازل على الإطلاق، و زلزال ألاسكا وزلزال اليابان الكبير وثوران جبل سانت هيلين سنة 1980، وزلزال كامشاتكا، كما تشمل تلك المنطقة نحو 452 بركانا نشطا، ما يعادل 75% من نسبة البراكين النشطة حول العالم، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

- تمتد منطقة حزام النار لمسافة تصل إلى 40 ألف كيلومتر، بداية من دولة نيوزيلندا عبر دولة الفلبين واليابان ثم متجها شرقاً إلى ولاية ألاسكا وولايات أريكون وكاليفورنيا في أمريكا الشمالية والمكسيك وجبال الأنديز في أمريكا الجنوبية.

- كشف خبراء الزلازل والبراكين، أن حركة الصفائح التكتونية المتواجدة بتلك المنطقة هي السبب الرئيسي فى وقوع الزلازل واندلاع الانفجارات البركانية النشطة.

علاقة البراكين بحزام النار

- منذ بداية القرن الثامن عشر، والعصور اليونانية القديمة، ارتبطت فكرة اندلاع البراكين النشطة بحزام النار، نتيجة اعتقاد قديم لدى اليونانيين والرومان، أن البراكين التي تندلع مرتبطة بالحرائق المشتعلة داخل الأرض، وهذا ما جعل الكثير يربطون حدوث البراكين باسم حزام النار.