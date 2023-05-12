زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر يضرب مدينة براتفيل الأمريكية

وقعت هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر بمدينة براتفيل الواقعة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وذلك وفقاً لما أعلنه مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

توقيت زلزال مدينة براتفيل

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، بأنَّ الزلزال ضرب مدينة براتفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، والذي تم رصده على بعد 4 كيلومترات شرق المدينة الواقعة بمقاطعة بلوماس، كما أنَّ الهزة الأرضية على عمق 5.9 كيلو متر.

إحداثيات زلزال «براتفيل»

ووفقا للإحداثيات الخاصة بزلزال مدينة براتفيل، فبؤرة الهزة الأرضية وقعت عند 40,204 درجة شمالًا و121,110 درجة غرباً.

فيما لم تصدر أي بيانات حتى الآن تفيد بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كتبعات للهزة الأرضية، بعد الإعلان عن زلزال مدينة براتفيل.