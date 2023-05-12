نشاط الحكومة في أسبوع.. تيسيرات لزيادة الاستثمار ودراسة تطبيق العمل عن بعد

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 6حتى12مايو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر "وكالة الفضاء الأفريقية" الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الأفريقية في مجال الفضاء، وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل تسريع عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين رفاهية المواطن الأفريقي، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة دولة قطر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ "AFCFTA" فى الجريدة الرسمية، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل مشروع توسيع برنامج "تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية، وكذلك الموافقة على إسناد أعمال تنفيذ مشروع إعادة تصميم ورفع كفاءة وتطوير المركز التخصصي للطب الرياضي بمدينة نصر إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، فيما تم استعراض نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام "العمل عن بعد" لبعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل، حيث تمت الإشارة إلى عدد من الآليات والمحددات لتطبيق هذا النظام، مع مراعاة مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية والمالية.

يأتي هذا إلى جانب استعراض عدد من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في إطار التعامل مع عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، والتي عرضت على الاجتماع الذي عقد مؤخراً للوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على عدد من التيسيرات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، فيما تم استعراض الموقف الخاص بجاهزية الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية كجزء من المرحلة الثانية لعملية الانتقال بعدد 19 وزارة/جهة، على أن يبدأ انتقال تلك الجهات بداية من الأسبوع القادم، هذا بالإضافة إلى الـ 14 وزارة وجهة التي انتقلت بالفعل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى قرار بإعفاء بعض الواردات، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، وتتمثل تلك الواردات في: الذهب بأشكال نصف مشغولة أخر، والذهب المعد للتداول النقدي، والحلى والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أخر، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.

أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماعاً مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق، على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، حيث أكد أن الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن اجتماع لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ونائب محافظ البنك المركزي، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية، وكذلك اجتماع لمتابعة موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير وإعادة إحياء عدد من المناطق بمحافظة القاهرة، حيث وجه بسرعة تسكين العمارات بديل العشوائيات التي تم بناؤها في مدينة العبور الجديدة وكذا أرض "الإنتاج الحربي" السابقة في مدينة السلام، وذلك بحضور محافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ورئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث وجه بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المخطط طرحها لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، فيما تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض التقدم المحرز في عدد من ملفات العمل، حيث تم تحقيق تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام وفي مجال الحياد التنافسي بشكل خاص.

كما ترأس الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل جلسات الحوار الوطني، وموقف انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، بجانب اجتماع مع وزير السياحة والآثار لاستعراض مستجدات صناعة السياحة وعدد من مشروعات الوزارة، وذلك بحضور مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، ومدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة السياحة، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة أعمال تطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور وزيري النقل، والتنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، ومساعد وزير التنمية المحلية، وممثلي المكتب الاستشاري الذي أعد المخطط العام لتطوير المنطقة، فضلا عن اجتماع مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، لمتابعة جهود الهيئة في عدد من ملفات عملها وترتيبات الإعداد لاستضافة القاهرة النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام بالمشاركة في حفل الاستقبال الذي استضافه الملك تشارلز الثالث، بقصر باكنجهام، لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين في مراسم التتويج، حيث نقل إلى الملك تشارلز الثالث، تحيات وتهنئة رئيس الجمهورية، وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة فى عهد الملك تشارلز الثالث، فضلاً عن المشاركة في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكاً للمملكة المتحدة، نيابة عن رئيس الجمهورية، وهي المراسم التي أجريت في كنيسة ويستمنستر التاريخية، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، كما شهد مراسم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية، ومنظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بشأن بدء الاستعدادات والتحضيرات لعقد الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، المقرر انعقادها في القاهرة خلال شهر نوفمبر 2024، إلى جانب الإدلاء بتصريحات خلال مؤتمر صحفي، بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث أوضح أن الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمى التي ستعقد بالقاهرة ستناقش مختلف القضايا التي تتعلق بالتنمية العمرانية والإسكان في ضوء التحديات التي تواجهها دول العالم، فيما شهد ونائب الرئيس الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي الجهات والهيئات المعنية، وكذا ممثلي ومسئولي مجموعة البنك الدولي.

كما تضمنت الأنشطة أيضاً كما ذكر التقرير، استعراض تقرير من رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حول موقف الاستثمارات الصينية الحالية والمستقبلية في المنطقة الاقتصادية، حيث أكد حرص الحكومة واهتمامها بتهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمارات إلى مصر، مثمناً دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستثمار الفرص في جذب الاستثمارات واحتضان مشروعات تدعم التشغيل وتوفر فرص العمل، إلى جانب جولة تفقدية لعدد من مكونات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بتفقد مبنى مديرية أمن العاصمة، وذلك في إطار الاستعداد لتسليم المبنى بعد الانتهاء منه وبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، ورافقه مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير أمن القاهرة، ومدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وعدد من المسئولين المعنيين، في حين توجه ومرافقوه لزيارة مقر وزارة الإسكان بالحي الحكومي، حيث كان في استقباله وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير، واستمع خلال الجولة إلى شرح من وزير الإسكان حول مكونات المبنى الرئيسي وما يضمه من تجهيزات وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات بالمقر، كما تابع النظام الإلكتروني المطبق بشأن تنظيم دخول وخروج موظفي الوزارة، وكذلك تفقد سيادته مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال جولته بالحي الحكومي، حيث كان في استقباله وزير النقل، وعدد من قيادات ومسئولي الوزارة.

واستكمالاً لأنشطة رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى مشاركته في فعاليات إطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، حيث ألقى كلمة قال فيها إن هذه المناسبة تعد بمثابة تتويج لعلاقات مصر الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية وأكثرهم تنوعًا وتأثيراً، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والفريق القطري للأمم المتحدة في مصر، ورؤساء ومديرو وممثلو المنظمات الإنمائية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، كما تفقد منطقة الحدائق المركزية (النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للأعمال بها، ورافقه خلال الجولة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساعد وزير الإسكان، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وعضو المكتب الفني بالوزارة، فيما تم استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول الإعلان عن إطلاق أسطول المكتبات المتنقلة الجديدة فى عدد من المحافظات من مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وساحة الشعب، وذلك بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة.

أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، نوه التقرير إلى لقاء مع وزير الخارجية البريطاني، على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، حيث توجه بالتهنئة لوزير الخارجية البريطاني بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكاً للمملكة المتحدة، مشيداً بالتنظيم المتميز لفعاليات التتويج، والتي جاءت لتعكس إرث وتاريخ هذا البلد الكبير، بالإضافة إلى لقاء مع صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين، والوفد المرافق لها، لبحث فرص تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال حماية الطبيعة والاستثمار داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور وزيرة البيئة، ومحافظ الفيوم، فضلاً عن لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث أكد اهتمام الحكومة البالغ بملف الحماية الاجتماعية، والحرص على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة، وكذلك لقاء مع رئيس هيئة قناة السويس لاستعراض ملامح مشروع ضخم في مجال البتروكيماويات يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "أنكوراج للاستثمارات" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم والمساندة اللازمة للمشروع سواء بإصدار الرخصة الذهبية أو بتيسير الإجراءات والخطوات اللازمة للإسراع بتنفيذه.