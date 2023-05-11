الحكومة تنفي تقدير «المالية» متوسط سعر الدولار بـ35 جنيها في الموازنة الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تقدير وزارة المالية، متوسط سعر الدولار بـ35 جنيها في مشروع الموازنة العامة للدولة، العام المالي المقبل 2023-2024، موضحا أنّه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

وأكدت وزارة المالية، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّها تعتمد دائما في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، على استخدام متوسط سعر الصرف في الفترة من يناير حتى مارس من كل عام، وهو ما تمّ بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2023-2024.

وأوضحت الوزارة، أنّها تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة، لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.

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