إصابة شخصين في حريق منزل ببورسعيد

أصيب شخصان في حريق نشب بمنزل بقرية بحر البقر جنوب بورسعيد بسبب ماس كهربائي، وتمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد من السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المنازل الأخرى المجاورة.

إخطار بالحريق

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارًا من العميد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد يفيد أنه تلقي بلاغ، باندلاع حريق في منزل بقرية بحر قطره البقر جنوب بورسعيد.

إصابة اثنين باختناق

تلقي مدير أمن بورسعيد إخطار من رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى 30 يونيو إبراهيم نبيل جودة 26 سنة، ضيق متوسط بالتنفس، وإصلاح أحمد محمد 51 سنة، بفقدان للوعي ويجرى تقديم الإسعافات الأولية لهما.

3 سيارات لإطفاء الحريق

وعلي الفور توجهت 3 سيارات إطفاء تحت إشراف العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق، كما قام رجال الإطفاء بإخماد الدخان أيضا بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى ووصولها إلى المنازل الموجودة بالمنطقة.

فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى مكان الحادث وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في إحدى الغرف بالمنزل وحاول الأهالي إطفاء الحريق لكنهم فشلوا وانتشر الحريق وأصيب شخصين باختناق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث