الحالة المرورية صباح اليوم.. سيولة في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سيولة مرورية في شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، ولم يجري رصد أي كثافات مرورية، و تستعرض «الوطن» تفاصيل الحالة المرورية صباح اليوم، في نطاق القاهرة والجيزة.

سيولة مرورية بكوبري 6 أكتوبر وشارع جسر السويس

شهد كوبري 6 أكتوبر الذي يربط القاهرة بالجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم، سيولة مرورية، ونفس الأمر بشارع جسر السويس في اتجاه العباسية ورمسيس، وأيضا في اتجاه مصر الجديدة والمطرية وعين شمس.

وشهد طريق صلاح سالم، انسيابية مرورية في الاتجاهين، ولم يجري رصد كثافات مرورية في محور 26 يوليو بالاتجاهين، الأمر نفسه في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية في مختلف الاتجاهات.

انتظام الحركة المرورية صباح اليوم في الميادين

وشهدت ميادين محافظتي القاهرة والجيزة انتظام الحركة المرورية صباح اليوم، مثل ميدان التحرير، العباسية وروكسي، إضافة إلى مناطق الزمالك، ووسط البلد، مع محور صفط اللبن في الاتجاهين، كما شهد الطريق الدائري انسيابية مرورية بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لمختلف الموظفين في غالبية القطاعات الحكومية.