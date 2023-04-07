كيف يحقق كوبري كفر الدوار السيولة المرورية على الطريق الزراعي؟ (فيديو)

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن دور كوبري كفر الدوار في تحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي، موضحا أن طول الكوبري يبلغ 625 مترا وعرضه 24 مترا بواقع 3 حارة مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إلى طريقي خدمة بجوار الكوبري العلوي بعرض 7 أمتار بعدد حارتين لكل اتجاه.

وأضاف التقرير، أن الكوبري يسهم في تخفيف الزحام في منطقة قريتي معمل القزاز وقبانيه لوقين، وكذلك منع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي، وتم تشغيله أمام حركة السيارات والمركبات بعد الانتهاء من تنفيذه، وفقا لقياسات الجودة العالية.

تفاصيل توسعة طريق «القاهرة - الإسكندرية»

- الطريق يمتد بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه.

- عند مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

- أعمال تطوير الطريق تشمل إنشاء 10 كبارى.

- إنشاء 9 كبارى علوية للسيارات.

- إنشاء كوبرى مشاه.

- بلغت نسبة تنفيذ هذه الكباري الإجمالية 93 %.

- تم الانتهاء من 6 كباري علوية.

- جار تنفيذ عدد 3 كوبرى علوى.

- الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق.

- تعمل الكباري على إنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية.

- يتم التنفيذ وفقا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية.