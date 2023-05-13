أماكن ترخيص الكلاب في مصر 2023.. تكلفتها لا تتجاوز الـ70 جنيها

فئة كبيرة من المواطنين تفضل تربية الحيوانات الأليفة من الكلاب والقطط وغيرها، ولكل حيوان طبيعة خاصة لا سيما أن كان يرتبط به بعض الأذى في حالات معينة بالنشبة للبشر، كالكلاب مثلاً والتي يوجد أنواع منها تتطلب عناية خاصة، وعمل تراخيص لاقتنائها تحت ضوابط وشروط معينة، لذا يهتم الناس بمعرفة أماكن ترخيص الكلاب في مصر 2023.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين، تستعرض «الوطن» أماكن ترخيص الكلاب في مصر 2023، بحسب المعلن من قبل مديريتي الطب البيطري بالقاهرة والجيزة.

ويمكن للراغبين في إصدار رخصة للكلب، التوجه إلى إحدى الوحدات البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري، وتقديم طلب ودفع الرسوم المقررة وقدرها 68.80 جنيه، بالإضافة إلى 2 جنيه تكلفة البطاقة الصحية للحيوان في حالة عدم وجودها، وتكون الرخصة سارية لمدة عام من يوم الترخيص.

أماكن ترخيص الكلاب في القاهرة

يمكن ترخيص الكلاب من محافظة الجيزة من الوحدات البيطرية التالية:

- عيادة الحيوانات الأليفة، بشارع ترعة الزمر، نصر الدينن العمرانية.

- عيادة الحيوانات الأليفة بإمبابة، خلف قسم إمبابة بجوار الإدارة الزراعية.

- أوسيم، الزيدية، طريق البراجيل أوسيم بجوار الإدارة الصحية.

- وحدة برطس، بأوسيم.

- حي وسط، 3 مساكن الشباب، كفر طهرمس، بولاق الدكرور.

- حي العمرانية، شارع المأمون متفرع من شارع المحطة في الجيزة.

- مركز رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة بالكنيسة، في حي العمرانية، الكنيسة، أمام شارع المنجد.

- الوراق، خلف قسم إمبابة، بجوار الإدارة الزراعية.

- مركز رعاية وعلاج الحيوانات بميدان لبنان، بالدقي والعجوزة، شارع مصر والسودان بجوار جراج هيئة النقل العام.

- وردان، بجوار الوحدة المحلية بوردان.

- أبو النمرس شارع 6 أكتوبر، أبو النمرس أمام موقف الأتوبيس.

- البدرشين، طريق ميت رهينة السياحي بجوار مركز شباب البدرشين.

- العياط، شارع الجيش بجوار الوحدة المحلية.

- الصف، بجوار المحكمة.

- كرداسة، أمام الشارع السياحي.

أماكن ترخيص الكلاب في أكتوبر

- 6 أكتوبر، الحي الـ11 المجاورة 2 بجوار السجل التجاري عمارة 46 «أ، ب».

- وحدة أكتوبر الجديدة، بالـ800 فدان بالقرب من الوحدة الصحية والقسم، قطاع «أ».

- وحدة حدائق أكتوبر، 247 عمارة بجوار مدرسة الكوثر.

- وحدة الشيخ زايد، الحي الـ13 بجوار مكتب التموين.

أماكن ترخيص الكلاب في القاهرة

ويمكن الحصول عل تراخيص الكلاب من محافظة القاهرة، من الوحدات التالية:

إدارة البساتين، بالمبني الإداري بمجزر طرة «طرة البلد».

- إدارة الشروق، بمبنى جهاز تنمية مدينة الشروق.

- إدارة المرج، بشارع الشيخ منصور بجوار مصنع العلف رقم 1.

تكلفة ترخيص الكلب 2023.

وحددت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة تكلفة ترخيص الكلب 2023، على النحو التالي:

- لوحة معدانية بـ15.80 جنيه.

- لقاح سعار الكلب 23 جنيه.

- الكشف على الكلب 25 جنيه.

- دمغة شهيد 5 جنيهات.

- بطاقة صحية للحيوان إذا لم تكن موجودة مع الكلب وتكلفتها 2 جنيه.