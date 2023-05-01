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رئيس «محلية النواب»: البرلمان وافق على حظر حيازة الكلاب بدون ترخيص

كتب:

محمد ايمن
12:12 ص | الإثنين 01 مايو 2023
البرلمان - أرشيفية

البرلمان - أرشيفية

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان الماضي عقد جلسة بخصوص ظاهرة الحيوانات الضالة، وخلال الـ3 سنوات الماضية، خاض ماراثون لبناء قناعات بشأن قانون اقتناء الحيوانات، الذي يتضمن التعامل مع الحيوانات الخطرة من الأسود والنمور والزواحف، والملف الثاني يتعامل مع حيازة الكلاب بأنواعها، والثالث يتعامل مع الكلاب الضالة، التى تتميز بالعدد الكبير الذي تجاوز التوازن البيئي.

 

الكلاب المحازة مع الأشخاص

تابع «السجيني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، «الكلاب المحيزة مع الأشخاص من أهم الموضوعات التي يتناولها التشريع، وهو يوزان بين حماية الإنسان وحماية الحيوان، ولأول مرة يبقى عندنا تشريع كامل لمواجهة أزمة اقتناء الكلاب وينظمها».  

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بقلم محمد ايمن