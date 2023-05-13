قافلة دعوية لـ«وعظ بورسعيد» بمستشفى بورفؤاد والأماكن السياحية

أطلقت منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية برئاسة الشيخ محمد عفيفي مدير المنطقة ورئيس لجنة الفتوى وأمين عام بيت العائلة المصرية ببورسعيد، اليوم السبت، قافلة دعوية توعوية إلى مدينة بورفؤاد لنشر الوعي الديني والرد على فتاوي المواطنين.

قاد القافلة الدعوية الشيخ محمد عفيفي، وشارك فيها من الوعاظ الشيخ عبد الرحمن الصياد المنسق الإعلامي للمنطقة، الشيخ أحمد عبد الله، الشيخ محمود عبد المعطي ومن الواعظات ضحى محمد وأفنان.

الرد على التساؤلات الدينية

انطلقت القافلة الدعوية من أمام ديوان عام المنطقة الأزهرية والكائن في حي الزهور، إلى مدينة بورفؤاد، حيث استقل الوعاظ والواعظات إحدى معديات المجرى الملاحي لقناة السويس، وتحدثوا مع عدد من المواطنين والرد على كافة تساؤلاتهم الدينية ونصحهم وتوعيتهم لمبادئ وأصول دينهم الحنيف بفكر وسطي أزهري.

وزارت القافلة الدعوية لمنطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، مستشفى الحياة بورفؤاد أحد المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل، واستقبل أعضاء القافلة الدكتور أحمد الجزار مدير المستشفى، الذي رحب بهم ودعاهم لعمل بروتوكول تعاون بين الطرفين.

وأجرى وعاظ وواعظات القافلة الدعوية جولة ميدانية بين مختلف أقسام المستشفى، تحدثوا خلالها مع المرضى وذويهم وقدموا لهم النصح والتوعية الدينية، وتحدثوا معهم عن جزاء الصبر على المرض والابتلاء والمِحن، وتثبيتهم والدعاء لهم بالشفاء العاجل.

أين يحصل المسلم على السعادة؟

كما ألقى الشيخ محمد عفيفي محاضرة للعاملين بالمستشفى، بعنوان «من أين يحصل المسلم على السعادة؟»، ثم فتح باب التساؤلات، ورد على جميعها، ووعدهم باستمرار الزيارات الميدانية للمستشفى، وعمل سلسلة من المحاضرات الدينية.

وانتقلت القافلة الدعوية لمنطقة وعظ بورسعيد، إلى المزار السياحي جبال الملح، الشهيرة بجبال الجليد المصرية، بمدينة بورفؤاد، والتقى الوعاظ والواعظات بفوج سياحي يمني الجنسية، تحدثوا إليهم مرحبين بهم في بلدهم الثاني مصر ومحافظة بورسعيد، وردوا على كافة استفساراتهم.

وقال الشيخ محمد عفيفي، إن القافلة الدعوية التى نظمتها المنطقة بمشاركة 6 واعظ وواعظة من أبناء المنطقة والعاملين بها، جاءت استجابة لدعوة اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبناءا على توجيهات الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وتعليمات الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني.

وأكد مدير عام منطقة وعظ بورسعيد، أن الدعوة لم تقتصر على المساجد فقط بل نذهب إلى الناس في كل مكان من الأماكن العامة والحدائق والمستشفيات واقسام الشرطة وغيرها ، وإننا اليوم نحصد ونجني ثمار الحملات الدعوية والتوعوية التي تجوب محافظة بورسعيد، والتي تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدي الشباب ونشر الفكر الوسطى الأزهري وحل القضايا المطروحة على الساحة وقضايا الانتحار والادمان، ونوجه التأصيل والأخلاق الفكرية وسط الجمهور.