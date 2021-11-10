رئيس «وعظ الأزهر» بالإسكندرية: ضعف الإيمان سبب حدوث الجرائم

علَّق الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام منطقة وعظ الأزهر ورئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية، على وقوع العديد من جرائم القتل والعنف داخل المجتمع، وأبرزها حادثة الإسماعيلية، قائلًا: «حدوث جرائم وأحداث مروعة يكون سببها عدم دراية أو بُعد عن الدين وضعف إيمان وانهيار الحالة الاقتصادية وعدم وجود عمل أو وازع فكري أو ديني».

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن كل هذه الأمور أحيانًا تتسبب في حدوث جرائم، وكذلك انتشار المخدرات في المجتمع يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، مشيرًا إلى أنه ربما تكون هذه معظم الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الجرائم.

ضرورة العودة إلى صحيح الإسلام لمواجهة العنف

وأشار إلى أن المشاجرات أو الأمور العرقية تختلف حسب كل بيئة وأخرى في مثل هذه الأحداث، لكن المعالجة تكمن في أنه لا بد من العودة إلى الإسلام الحقيقي والتدين وغرس القيم والأخلاق، والقيم الحميدة التي تربينا عليها وتربى عليها الأجيال القديمة من الضروري أن تعود إليها من جديد، وأنْ يكون هناك قدوة حسنة داخل المجتمع، بالإضافة إلى أهمية ترسيخ نوع من أنواع التراحم والعفو والصفح.

ولفت إلى أن مثل هذه القيم الدينية والأخلاقية الأصيلة، تعمل كثيرًا على حل المشكلات داخل المجتمع، خاصة إن كثيرا مما يقع لا يُعد ظاهرة لأنه شيء قليل جدًا، وما حدث ربما يكون أمر جلل إلَّا أنه نسبي جدًا، وعند وجود عدد جرائم معدود لا يُعد ظاهرة لكنه يقلق إذا انتشر.

دور المؤسسات في دعم الاستقرار

وشدد على أنه على كل مؤسسات الدولة، أن تسعى جاهدة إلى القيام بدورها لمواجهة هذه الأحداث والأسباب التي تقف وراءها، مثل الإعلام والتربية التعليم والمسجد ودور العبادات قاطبة، لأن كلٌ له دور حتى يكون هناك تقدم ومزيد من الأمان والاستقرار في المجتمع.