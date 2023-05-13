منطقة سوهاج الأزهرية: لا شكاوى من امتحانات النقل الثانوي اليوم

واصل اليوم الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية متابعاته لامتحانات النقل الثانوي حيث انطلق اليوم الأسبوع الثاني لامتحانات النقل الثانوي.

وتفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية اللجان بمعهد الإمام على بن أبي طالب النموذجي الإعدادي الثانوي فتيات ورافقه الدكتور عبد الحكم محمد حسين مدير التعليم النموذجي بالمنطقة.

انتظام لجان الامتحانات بسوهاج

وشدد حمادي خلال الزيارة على انتظام اللجان والالتزام بتعليمات الامتحانات موضحًا أن اللجان تسير وفقا لتعليمات الإدارة المركزية للامتحانات التي تشمل الهدوء ومطابقة الأسئلة للمناهج المقررة وعدم وجود أي شكاوى مؤكداً على التواصل الدائم مع قطاع المعاهد الأزهرية بقيادة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس القطاع والذي يتابع سير أعمال الامتحانات بكافة المناطق على مستوي الجمهورية لحظة بلحظة.

ولفت إلى أن منطقة سوهاج الأزهرية تسعى دائماً لتقديم مستوى متميز في أعمال الامتحانات يليق بالأزهر الشريف في ظل قيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

امتحانات النقل الثانوي بسوهاج

وكان طلاب النقل الثانوي قد أدوا اليوم امتحانات القرآن الكريم، مواد الفيزياء، اللغة الأجنبية الثانية.

واختتم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية جولته بتفقد أعمال تدريب المجموعة الثالثة من إداري المعاهد على مهارات الحاسب الآلي والمنعقد بقاعة الحاسب الآلي بمعهد الإمام على بن أبي طالب النموذجي الابتدائي فتيات.

برنامج التدريب الأزهري

واستمع لشرح أحد المحاضرات التي قدمتها المحاضرة ابتسام بهيج حول مكونات البرنامج التدريبي وكيف ينمي مهارات المتدربين.

وقال الدكتور أحمد حمادي، إن الأزهر الشريف يشهد تطوراً ملحوظاً في التركيز على تحسين مستوي الفرد أيا كان موقعه في العملية التعليمية من خلال برامج تدريبية واسعة تشمل كافة القطاعات.

تدريب المنظومة الأزهرية

ودعا حمادي كل المنتسبين للمنطقة والمعاهد للتمتع بقيم التميز والسعي نحو الأفضلية وتنشيط الرقابة الذاتية النابعة من ضمير واعي مدرك لأهمية العمل داخل منظومة الأزهر الشريف.

وتجدر الإشارة أن التدريب تنفذه إدارة التدريب التربوي برئاسة الدكتور موهوب عيسي وتحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر الشريف.