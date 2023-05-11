منطقة سوهاج الأزهرية تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد

اختتمت منطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات برنامج تدريبي لمكافحة الفساد، بحضور فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية، والدكتور موهوب محمد عيسى، مدير إدارة التدريب التربوي بالمنطقة، وتحت رعاية فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإشراف فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وتنفيذ الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر الشريف بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي بالمنطقة، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

حضر حمادي المحاضرة الختامية التي تناولت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة في مكافحة الفساد، وسبل تفعيلها في الواقع المحيط بالعاملين في البيئة المحيطة.

تنظيم برنامج توعوي بالأزهر الشريف

وأعرب «حمادي» عن تقديره الكبير لجهود الإدارة العامة للتدريب بالمشيخة والتدريب التربوي بالمنطقة على جهودهم في تنظيم البرنامج، داعياً المتدربين للتطبيق العملي لكافة المعايير والاستراتيجيات والوسائل التي تناولها التدريب في مكافحة الفساد مؤكداً أن إصلاح أي مجتمع يبدأ من إصلاح الفرد لذاته وتغيير سلوكه للأفضل.

ختام فاعليات البرنامج

واختتم فعاليات التدريب بتكريم المشاركين، وتجدر الإشارة أن فعاليات البرنامج التدريبى قد انطلقت بداية الأسبوع الحالى واستمرت حتى اليوم الخميس متضمنة العديد من الفاعليات والمحاضرات التي تناولت مكافحة الفساد وخطورته على تقدم المجتمعات.