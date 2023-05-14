دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر..اللهم ارزقنا كل الخير

توجد العديد من الأدعية التي تساعد على الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر حاضرا، حتى ينال المسلم هؤلاء الأجر والثواب وبركة صلاة الفجر، ويكثر البحث عن دعاء مستحب يساعد في الاستيقاظ لصلاة الفجر من المسلمين حتى لا تفوتهم تلك الصلاة وأجرها.

يلزم الاستيقاظ مبكرا لأداء صلاة الفجر أن يكون الشخص صفى نيته لله وعزم بشكل كبير على أن يستيقظ من أجل صلاة الفجر، كما يجب عليه أن يحسن التوكل على الله بنيته الصادقة، عازمًا بشدة على أدائها في وقتها، كما أنه يحبذ أن تؤدى حاضرا في المسجد، وذلك لما فيها من فضل عظيم.

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر

وقال النبي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم في حديث صحيح «لَو يعلَمُ النَّاسُ ما في صلاةِ العِشاءِ وصلاةِ الفجرِ لأتَوْهما ولَو حَبوًا»، وهو الحديث الذي روته السيدة عائشة أم المؤمنين وصححه أبن ماجه وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، ولذا فيجب على من يسعي إلى الحصول على هذا الفضل العظيم أن يعزم بشدة على أداء تلك الصلاة في وقتها وكذا العزم على أدائها في جماعة.

دعاء مستحب يساعد في الاستيقاظ لصلاة الفجر

ورد عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: «مَن صلى الصبحَ فهو في ذِمَّةِ اللهِ، فلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ من ذِمَّتِهِ بشيءٍ، فإنَّ من يَطْلُبْه من ذِمَّتِهِ بشيءٍ يُدْرِكْه، ثم يَكُبَّه على وجهِه في نارِ جهنمَ»، وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: «ليس صلاةٌ أثقَلَ على المُنافِقين من الفَجرِ والعِشاءِ، ولو يَعلمون ما فيهما لأتَوهُما ولو حَبوًا، ولقد هَمَمْتُ أن آمُرَ المؤذنَ فيُقيمَ، ثم آمُرَ رجلًا يؤُمُ الناسَ، ثم آخُذَ شُعَلًا من نارٍ، فأُحَرِّقَ على مَن لا يَخرُجَ إلى الصلاةِ بعدُ».

دعاء القيام لصلاة الفجر

ومن الأدعية المستحبة للقيام لصلاة الفجر هو «اللهم إنَّك باركت لأمَّتك في بكورها، اللهمَّ فأكرمنا بصلاة الفجر، وارزقنا كلَّ خير وجنِّبنا كلَّ إثم وشر، اللهم يا رب البشر، ويا خالق البحر، ويا من جعلت في صلاة الفجر نصر، اللهم لا تحرمنا هذا النصر، وارزقنا عمل كل خير، إنَّك أنت البرّ الكريم».

ويمكن أن نردد، دعاء بعد صلاة الفجر، وهو: «لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

دعاء بعد صلاة الفجر لقضاء الحاجة

وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان».