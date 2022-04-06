دعاء بعد صلاة الفجر.. بنية الزواج وقضاء الحاجة

دعاء بعد صلاة الفجر من الأمور المستحبة للمصلين في شهر رمضان الكريم، وهو طوق نجاه وملاذ للمؤمنين، ويحرص المصلون والصائمون طوال شهر رمضان الكريم على ترديده لتحقيق المقاصد والأمنيات، ويمكن ترديده كما يلي: «اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك أن تصلى على محمد وآل محمد، وأن تجعل النور في بصري، والبصيرة في ديني، واليقين في قلبي، والإخلاص في عملي، والسلامة في نفسي، والسعة في رزقي، والشكر لك أبدا ما أبقيتني».

دعاء بعد صلاة الفجر

ومن أكثر الأدعية المستحب ترديدها ضمن دعاء بعد صلاة الفجر: «اللهم إني أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأملته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثم استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين».

ويمكن أن نردد، دعاء بعد صلاة الفجر، وهي: «لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

دعاء بعد صلاة الفجر لقضاء الحاجة

وهناك أدعية بعد صلاة الفجر تردد بنية قضاء الحاجة وهي: اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي.

دعاء صلاة الفجر للمقبلين على الزواج

دعاء صلاة الفجر من الأمور المستحبة للمقبلين على الزواج، وهناك أدعية يتم تردديها ومنها: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اقض حاجتي، وأنس وحدتي، وفرج كربتي، واجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فأنت بي بصيرا»، و«يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي، وآمن روعتي».