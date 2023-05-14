مدير عام منظمة الإيسيسكو: نشكر الرئيس السيسي على دعمه للشباب

قدم الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إعلان عام الإيسيسكو تحت رعايته، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائما يدعم ويتواصل مع الشباب.

المالك: الرئيس السيسي أهدى 100 منحة للشباب في العالم الإسلامي

وأضاف سالم بن محمد المالك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة الأولى المصرية، أن الرئيس السيسي قد أهدى 100 منحة لشباب العالم الإسلامي للدراسة فى الجامعات المصرية، حيث أنه قد تحدث من قبل مع وزير التعليم العالي وهو رئيس المؤتمر العام الإيسيسكو للشباب، ووزير الشباب والرياضة.

وأوضح أنه من المنتظر أن يتم تنظيم احتفالية في مصر وفيها سيجرى الإعلان عن البرنامج العام للمنظمة، حيث إن هذا العام سيتم فيه التركيز على تنمية وصقل مهارات الشباب، كما أنه لابد أن تكون احتياجات العالم الاسلامي حاضرة فى الاحتفالية، وكذا الهوية العربية والهوية الإسلامية لما لها من أهمية كبرى لدى كل الشباب.