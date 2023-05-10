في ضوء رئاسة مصر لـ COP27 .. "آل قرة للتنمية المستدامة" تنظم مائدة مستديرة حول "فرص العمل في الاقتصاد الأخضر" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

دشنت مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، المائدة المستديرة الأولى رفيعة المستوي بحضور نخبة من خبراء البيئة والاقتصاد الأخضر وممثلي الجهات الحكومية والأكاديمية والمجتمع المدني وعدد من الجهات الدولية، تحت عنوان " نحو المزيد من فرص العمل في الاقتصاد الأخضر... في ضوء مقررات COP27".

من جانبه صرح السفير هشام بدر منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أننا في الوقت الحالي نحتاج إلى تنسيق الجهود بين الأطراف المختلفة وإنشاء شبكة داعمة للمبادرة الوطنية، بحيث يمكننا دعم أكبر عدد من المبادرات والمشروعات في مجال الاقتصاد الأخضر، لأن هذه المشروعات الخضراء تمثل حلول مصرية لتحديات عالمية تهدد البشر والكوكب.

من جانبه أشار المهندس أيمن قرة رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات كونسوقرة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، أن المشكلة أن هناك جهود عظيمة للدولة المصرية في الوقت الحالي، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في البيروقراطية العميقة وأداء الجهات المعنية تهيمن عليه الجزر المنعزلة ونحتاج إلي التعاون الكلى بين أصحاب المصلحة للوصول على أهداف طموحة على الأرض، لأننا بالفعل قمنا بتشخيص الحال أكثر من مرة، وما زلنا في مرحلة التشخيص وغير قادرين على تخطيها.

ومن ناحيته أشار السيد نائل محمد ممثل منظمة العمل الدولية إلى ضرورة إلزام الشركات الكبرى بتمويل المبادرات التي من شأنها دعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر؛ كما أكدت الدكتورة منال ماهر الجميل، المدير العام لمؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة أن الهدف من هذه المائدة هو جمع أصحاب المصلحة والمعنيين بالأعمال الخضراء التي تستهدف الشباب على مائدة نقاش واحدة وتبادل وجهات النظر بهدف تحديد الفرص الخضراء المتاحة ورسم خريطة لأنشطة البيئة التنظيمية للأعمال الخضراء.

شارك في المائدة المستديرة كل من: الفريق عبدالمنعم التراس عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ، ومستشار رئيس الجمهورية، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة وتنمية العشوائيات السابقة، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البيئة السابقة، والسفير هشام بدر منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ولميس نجم مدير المسئولية المجتمعية بالبنك المركزي، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وبحضور المهندس أيمن قرة رئيس مجموعة شركات كونسوقرة، كما أدار الجلسة الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، ووزير التنمية الإدارية الأسبق.