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مقرر لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: حرية كاملة في إبداء الرأي خلال المناقشات

كتب:

يسرا البسيوني
12:10 م | الأحد 14 مايو 2023
الدكتورة نيفين مسعد

الدكتورة نيفين مسعد

قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني يقيم جسورا تقطعت بين العديد من القوى السياسية، ونجاحه مسؤولية مشتركة. 

نيفين مسعد: لدينا حرية كاملة في إبداء الرأي 

وأضافت خلال كلمة لها في أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، أن الحوار ليس مجرد منصة نتبادل فيها الرأي فقط، بل هدفنا جميعا أن نحدث نقلة. 

وتابعت: «نحن نلتزم بالوقت حتى نتشارك جميعا في الحوار، وهناك حرية كاملة في إبداء الرأي خلال المناقشات لاسقف له».

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