عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: تعاملنا مع المحور السياسي بمنطق متكامل

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ المجلس تعامل مع المحور السياسي بمنطق متكامل، بمعنى أنه لا يمكن معالجة قضية الأحزاب السياسية بمعزل عن قانون مباشرة الحقوق السياسية أو القضايا الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية بشكل عام.

لا يمكن إهمال دور المحليات باعتبار أنها مستوى مهم للعمل السياسي

وأضاف «فرحات» خلال حواره ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية آية عبدالرحمن، أنّه لا يمكن إهمال دور المحليات باعتبار أنها مستوى مهم للعمل السياسي وللتدريب على الرقابة والمشاركة وكيف يمكن تفعيل دور المجتمعات المحلية والمواطن والأجهزة المحلية في تعزيز عملية التنمية والمشاركة السياسية.

النقابات والعمل الأهلي قطاع شديد الأهمية

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ النقابات والعمل الأهلي قطاع شديد الأهمية، لأن عدد الذين يقعون تحت هذه المظلة ربما يكون أكبر بكثير من عدد الأعضاء في الأحزاب السياسية، وبالتالي لم يكن من الممكن إهمال هذا القطاع، لأنه يتعامل مع مصالح مباشرة لعدد ضخم من المواطنين في مصر.