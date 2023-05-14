«القاهرة الإخبارية»: المرشح الرئاسي كليتشيدار أوغلو يدلي بصوته في الانتخابات التركية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، أن المرشح الرئاسي كليتشيدار أوغلو، أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.

كما أدلى علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي السابق، وزعيم حزب دواء، وميرال أكشينار زعيمة «الحزب الجيد»، بصوتيهما في الانتخابات التركية

بدء التصويت في الانتخابات التركية

وتوجه الناخبون في تركيا، اليوم الأحد؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهدها البلاد.

وذكرت قناة «تي أر تي وورلد» التركية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن أكثر من 64 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، بما في ذلك أكثر من 3 ملايين ناخب في الخارج، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة الانتخابية التركية.