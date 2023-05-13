القائم بأعمال سفير تركيا بالقاهرة: مصر قدمت جهودا كثيرة لتيسير العملية الانتخابية التركية

قال السفير صالح موتلو، القائم بأعمال سفير تركيا بالقاهرة، إن مصر قدمت الكثير من الجهود لتيسير العملية الانتخابية التركية، موضحًا أنه تم تيسير جميع الإجراءات الأمنية بشكل فعّال حول السفارة والقنصلية لإتمام العملية الانتخابية في أجواء آمنة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك الملايين من الأتراك يعيشون الآن في ملاجئ مؤقتة.

السفارة التركية في القاهرة شهدتا إقبالًا كبيرًا من قِبل الناخبين

وأضاف «موتلو»، خلال حواره على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السفارة التركية في القاهرة، وكذلك القنصلية، شهدتا إقبالًا كبيرًا من الناخبين الأتراك الراغبين في التصويت، وساعات قليلة تفصل المواطنين الاتراك في الداخل التركي عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نسختها الـ28.

وأوضح القائم بأعمال السفير التركي بالقاهرة أن الانتخابات في الداخل التركي شهدت تحديات كثيرة سوف تستطيع الدولة التركية تجاوزها، إذ وفّر المجلس الانتخابي الدعم الإداري في المناطق المتأثرة بالزلزال لتيسير العملية الانتخابية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين الأتراك.

أكثر من 11 منطقة تأثرت بشدة من الزلزال

وأشار السفير التركي إلى أن هناك أكثر من 11 منطقة تأثرت بشدة من الزلزال وما يزيد على 300 ألف مبنى دُمر و600 ألف آخر تأثر، «الكثير من المواطنين تركوا منازلهم والملايين أصبحوا بلا منازل، إذ أن هناك نحو 3 ملايين شخص في الخلاء.. وهذا أكبر تحدي يواجه الانتخابات الحالية».