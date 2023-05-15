خبراء محكمة الأسرة يصلحون بين زوجين بعد 40 عاما من الخلافات

جلست سيدة عجوز في منتصف العقد السادس من عمرها، على سلم محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بجانب مجموعة من الفتيات اللواتي ما زلن في ريعان شبابهن، وأخذت تتبادل معهن الحديث، تعطي كل منهن نصيحة وفقًا لخبرات حياتها بعد أكثر من 40 سنة زواج.

ومن خلال حديثها اكتشفن أنها الأخرى جاءت لتنهي زواجها، بعد أن لقنها علقة موت وهي في هذا السن، ولم يهمها سنوات عمرها التي قضتها معه، بعد أن اعتاد إهانتها وتهميشها طوال حياتهما، فبعد أن أطمأنت على بناتها الـ 4 وزوجتهم، لجأت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى طلاق.

زواج دام 40 عاما

وبعد جلسة الصلح التي تمت داخل غرفة التسوية، حكت الزوجة الستينية لـ«الوطن»، تفاصيل مبكية، إنها بعد زفاف ابنتهما الصغرى بأيام حدثت بينها وبين أشقائه مشكلة بسيطة، وتفاجأت من ردة فعله الغربية، بعد أن ضربها وطردها من منزل الزوجية، فقررت الانفصال عنه، وتذكرت العجوز بدلية حياتها معه، قائلة إنها عاشت معه أيامًا فاق فيها السيئ الطيب معه، وتحملت صعوبات الحياة، وأنجبت منه 4 فتيات تزوجن جميعهن، واعتقدت أنها محطتها الأخيرة وأنها سترتاح.

«كان قلبي بيطير من الفرحة كل ما أبص لبناتي، وكنت بنسي الهم اللي عشته مع والدهم، الي تزوجته غضب عني، لكني كنت بحترمه عشان بناتي ميكبرش وسط أب وأم منفصلين، لكنه كان بيهني وبيضربني، وأنا كنت بستحمل، وعشت عمري كله بحوش وأحرم نفسي عشان أجهز بناتي، وبعد جواز آخر بنت، أفتكرت إن الحياة هتروق لي»، وفقًا لحديث الزوجة العجوز.

صلح أمام خبراء محكمة الأسرة

وأنهت الزوجة حديثها يتفاصيل الشجار، بأنها اعترضت على سبب الشجار، وأنه أهانها أمام عائلته وهي بهذا العمر، ولقنها علقة موت وقام بطردها من المنزل، وبعد أن طلبت منه الطلاق رفض وتعند معها، وادعى أن أصابها الجنون، فتوجهت لمحكمة الأسرة، وأقامت ضده دعوى طلاق حملت رقم 9301، وبعد لنعقاد جلسه التسوية تصالحت مع زوجها، لرغبة بناتها في ذلك.