خبراء التسوية بمحكمة الأسرة يقنعون سيدة بالتصالح مع زوجها بعد رد 2 مليون جنيه

«قالي هنشتري شقة جديدة في مكان راقي»، هذه الجملة كانت سبب دعوى طلاق «غادة. س»، 33 عاما، قائلة لخبراء التسوية إنها يئست من تصرفاتها، لكن فعلته الأخيرة جعلتها تتأكد من أنه لم يتغير، بعد أن أخذ أموالها وأوهمها بأنه سيشتري شقة جديدة في حي راقي، وبعد 9 أشهر اكتشفت أنه صرف أموالها على أشقائه بين حفلات زفافهم وتمويل مشاريعهم، فقررت الطلاق، لكن تمكن خبراء التسوية بمحكمة الأسرة بالجيزة بعد جلستين من فض النزاع بينهما، ورد الزوج لـ غادة 2 مليون جنيه، واتفقا على التصالح من أجل أطفالهما.

صلح بعد انتهاء جلسة التسوية الثانية

جلست «غادة» على سلم الممر الأمامي لمحكمة الأسرة، تراقب باب الغرفة المغلقة بقلق شديد، وتنتظر دورها للدخول لخبراء التسوية وهي متخذة قرار بالانفصال وإحالة الدعوى للقاضي، بعد أن فشلت خلال الجلسة الأولى من الوصول لحل معه، وقالت لهم إنها تزوجت منه بعد قصة حب كبيرة تحدت من أجلها عائلتها، ووقفت في وجه الجميع من أجله، بسب الفرق الاجتماعي بينهم، ولم تتخيل يوم أن سيجعلها تعاني داخل أروقة المحاكم لتطلب حقها خاصة بعد أن خدعها، واستولى على أموالها.

خداع بعد زواج 10 سنوات

نظرت «غادة» لزوجها نظرة تملأها القهرة، وقالت للخبير الاجتماعي، بصوت يعلوه نبرة الندم: إن بعد عام من الخطبة، أقنعها بالعيش مع عائلته في نفس المنزل، وأقاما حفل زفاف صغير اقتصر على الأقرباء فقط، ورغم رفض عائلتها لذلك، لكنها وافقت وقبلت، وانتقلت للعيش معه في منزل عائلته بعد أن وعدها بشقة بعد الزواج، وعاشت معه 10 سنوات، وأنجبت منه طفلين، وساعدته ماديًا ووقفت بجانبه.

«بعد 10 طلبت منه نستقر في شقة لوحدنا بسبب إن ولادنا بدأت تكبر، ولازم يكون ليهم خصوصيتهم، وطلب مني إني اشارك في تمن الشقة عشان نعيش في منطقة كويسه، وبعدها قالي إنه مش معاه مبلغ يدفعه للشقة بسبب مصاريف مدارس الولاد، وقالي إنه هيكتب الشقة بأسم ولادنا، فأقتنعت إن أدفع تمن الشقة، لأنه هيأمن مستقبل ولادنا، وبعد 9 شهور أكتشفت بالصدفه إنه أخد مني 2 مليون جنيه، وعمل بيهم مشاريع لاخواته وجوزهم»، وفقًا لحديث "غادة".

وتابعت الزوجة: إنها عندما طلبت منه أن يسترجع لها مالها رفض، واتهمها بالجنون، وأنها تسيء به الظن، وبعد خلافات عدة كرهت العيشة معه وطلبت الطلاق، فقابل طلبها بالتهديد، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة بالجيزة، وتقيم ضده دعوى طلاق للضرر، حملت رقم 0412، وتم الصلح خلال جلسات التسوية ورد لها 2 مليون جنيه.