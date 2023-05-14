تراجع أسعار الأسماك اليوم في الأسواق.. والشعبة توضح السبب

أكد محمد عادل، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الأحد، أن الأسواق المصرية شهدت خلال الفترة الماضية، وخاصةً في شهر أبريل الماضي، إقبالاً من جانب المواطنين على شراء الأسماك، وذلك بمناسبة شم النسيم وعيد الفطر، حيث تباينت الأسعار حسب المنطقة، والمحل الذي يفضل المواطن الشراء منه.

سبب تراجع أسعار الأسماك اليوم

وأكد «عادل» أن أسعار الأسماك سجلت تراجعاً اليوم الأحد في السوق المحلي، ويرجع سبب ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية الفترة الحالية، كما أن انخفاض درجات الحرارة حالياً ساهم في دفء المياه، مما يزيد من كميات الأسماك التي يتم اصطيادها.

أسعار الأسماك حسب الصنف والحجم

وأوضح عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية أن سعر البلطي بتراوح اليوم ما بين 69 و71 جنيهاً، وفيليه البلطي ما بين 30 و90 جنيهاً، وقشر البياض ما بين 65 و75 جنيهاً، والثعابين ما بين 50 و200 جنيهاً، فيما يتراوح سعر المكرونة الخليجي ما بين 65 و85 جنيهاً.

وتابع أن سعر السبيط والكاليماري تتراوح بين 120 و210 جنيهات، والكابوريا ما بين 30 و130 جنيهاً، والدنيس يتراوح سعره ما بين 100 و140 جنيهاً، والجمبري ما بين 160 و220 جنيهاً، والبوري يتراوح ما بين 44 و46 جنيهاً، والسردين ما بين 30 و60 جنيهاً.