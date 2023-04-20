أسعار الأسماك المملحة في الإسكندرية.. الفسيخ يبدأ من 140 جنيها

تشهد محلات الفسيخ بمنطقة العطارين الشهيرة وسط الإسكندرية، ارتفاعا في حركة بيع الأسماك المملحة خلال فترة عيد الفطر، وخاصة الفسيخ، ما جعل التجار يثبتون الأسعار عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية.

وأجرت «الوطن» جولة في سوق الفسيخ بمنطقة العطارين للوقوف على أسعار الفسيخ والأسماك المملحة خلال عيد الفطر المبارك، حيث لم يشهد ارتفاعا في الأسعار عن العام الماضي، بحسب ما قاله حسن الرشيدي، أحد شيوخ مهنة الفسيخ في الإسكندرية، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الفسيخ في عيد الفطر

- فسيخ تحت الوسط 140 جنيها للكيلو.

- فسيخ وسط 160 جنيها للكيلو.

- فسيخ كبير 180 جنيها للكيلو.

- فسيخ 3 سمكات الكيلو بمبلغ 200 جنيه.

- فسيخ سمكتين كيلو بمبلغ 220 جنيها.

- فسيخ سمكة كيلو بمبلغ 250 جنيها.

أسعار الرنجة في عيد الفطر

- الرنجة درجة أولى بمبلغ 90 جنيها للكيلو.

- رنجة مبطرخة بـ100 جنيه.

- رنجة مبطرخة خرز بـ120 جنيها.

أسعار السردين والملوحة في عيد الفطر

- السردين البلدي 80 جنيها للكيلو.

- الملوحة الصعيدي الأصلي تتراوح من 140 إلى

160 جنيها حسب الحجم.