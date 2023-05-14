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7 حالات تسقط حق دفع النفقة.. منها سفر الزوجة دون إذن

كتب:

محمد أباظة
07:20 م | الأحد 14 مايو 2023
نفقة المطلقة

نفقة المطلقة

حدد قانون الأحوال الشخصية، 7 حالات يسقط خلالها حق المطلقة في النفقة، ولا يلتزم الزوج بسدادها، وحتى لا تقع في تلك الأمور، نستعرضها خلال السطور التالية:

ويتبين أن الحالات التي تسقط فيها النفقة وفقا لما أوضحه المحامي بلال جابر، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، تتمثل في التالي: 

ا- تسقط النفقة الزوجية إذا توفيت الزوجة.

2- تسقط نفقة الزوجة في حالة الطلاق بالإبراء، وذلك لأن الزوجة في هذه الحالة تتنازل عن جميع حقوقها.

حالات يسقط فيها حق المطلقة في النفقة

3- إذا خرجت من بيت زوجها دون إبداء أسباب واضحة تعمل على إسقاط نفقتها.

4- في حالة وفاة الزوج، وذلك لأن العلاقة الزوجية تكون قد انتهت ولا يحق للزوجة في هذه الحالة تقاضي النفقة.

5- تسقط نفقة الزوجة المطلقة في حالة نشوزها وامتناعها عن بيت الزوجية على الرغم من وجود حكم بذلك.

6- إذا سافرت بمفردها دون إذن الزوج، فأن النفقة الزوجية تسقط عنها لأنها منعته من حقه الشرعي في الاحتباس.

الإلحاد

7- تسقط النفقة الزوجية عن الزوجة الملحدة لأن الإلحاد عن الإسلام يوجب التفريق بين الزوج والزوجة، ولهذا تسقط النفقة الزوجية عن الزوجة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.