7 حالات تسقط حق دفع النفقة.. منها سفر الزوجة دون إذن

حدد قانون الأحوال الشخصية، 7 حالات يسقط خلالها حق المطلقة في النفقة، ولا يلتزم الزوج بسدادها، وحتى لا تقع في تلك الأمور، نستعرضها خلال السطور التالية:

ويتبين أن الحالات التي تسقط فيها النفقة وفقا لما أوضحه المحامي بلال جابر، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، تتمثل في التالي:

ا- تسقط النفقة الزوجية إذا توفيت الزوجة.

2- تسقط نفقة الزوجة في حالة الطلاق بالإبراء، وذلك لأن الزوجة في هذه الحالة تتنازل عن جميع حقوقها.

حالات يسقط فيها حق المطلقة في النفقة

3- إذا خرجت من بيت زوجها دون إبداء أسباب واضحة تعمل على إسقاط نفقتها.

4- في حالة وفاة الزوج، وذلك لأن العلاقة الزوجية تكون قد انتهت ولا يحق للزوجة في هذه الحالة تقاضي النفقة.

5- تسقط نفقة الزوجة المطلقة في حالة نشوزها وامتناعها عن بيت الزوجية على الرغم من وجود حكم بذلك.

6- إذا سافرت بمفردها دون إذن الزوج، فأن النفقة الزوجية تسقط عنها لأنها منعته من حقه الشرعي في الاحتباس.

الإلحاد

7- تسقط النفقة الزوجية عن الزوجة الملحدة لأن الإلحاد عن الإسلام يوجب التفريق بين الزوج والزوجة، ولهذا تسقط النفقة الزوجية عن الزوجة.