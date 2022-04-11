واعظة بـ«الأوقاف» لـ«حكم عقلك»: نفقة الزوجة ومصروفها واجبة على الزوج ولكن بحدود

أجابت ميرفت عزت، واعظة بوزارة الأوقاف، عن السؤال بحكم الدين في الزوج الذي لا يعطي زوجته مصروفها اليومي، قائلة إن النبي الكريم أمر الزوج أن ينفق على زوجته في الحديث الشريف «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، لافتة إلى أن الإنفاق واجب على الزوج.

الأئمة والفقهاء اتفقوا جميعا على أن الزوج يجب عليه الإنفاق على زوجته

وأوضحت «عزت» خلال برنامج «حكم عقلك» المذاع على تليفزيون «الوطن» خلال شهر رمضان، أن الأئمة والفقهاء اتفقوا جميعا على أن الزوج يجب عليه الإنفاق على زوجته بالمعروف دون إسراف أو تقطير وبخل، لافتة لموقف هند زوجة أبي سفيان عندما سألت رسول الله بسبب بخل زوجها وشحه، فقال لها خذي من ماله ما يكفيكِ وولدك من غير إسراف.

وأشارت إلى أن الزوج أحيانا يجد زوجته مسرفة وهو محدود الموارد، فيجب على الزوج والزوجة الاقتضاء بقوله تعالى «لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا»، موضحة أن الله سبحانه وتعالي حس الزوجة على الوقوف بجانب زوجها ودعمه ومساندته لتجاوز عقبات الحياة.

نصبر على الجوع ولكن لا نطيق الحرام

وأضافت أن الصحابيات كن يقولن لأزواجهن أن نحن نصبر على الجوع ولكن لا نطيق الحرام، لافتة إلى أن الزوجة ليست ملزمة أن تعطي زوجها من مالها أو راتبها أو أن تعمل من أجله، ولكن متطلبات الحياة حاليا كثيرة وتتطلب أن نتعاون جميعا.