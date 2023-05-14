مسؤول أمريكي سابق لـ«القاهرة الإخبارية»: ناتو لم يستطيع منع روسيا من التدخل في أوكرانيا

قال هينو كلينك، نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن هناك تعاونا بين كل الدول الأعضاء في حلف الناتو، بهدف وقف العدوان الروسي على أوكرانيا.

غزو بوتين نتج عنه خلاف ما أراد تحقيقه

وأضاف خلال استضافته في برنامج «عين على أمريكا» على شاشة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية جيهان منصور، أن أي اعتداء على دول أعضاء حلف الناتو سيكون بمثابة اعتداء على جميع أعضاء الحلف.

وأوضح نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، أن الغزو الروسي لأوكرانيا جعل الناتو يوسع دائرة الانضمام إليه في أوروبا فيما تضاعف الاهتمام من أعضاء الحلف بتمويل توسيع الانضمام، مشيرا إلى أن غزو بوتين نتج عنه خلاف ما أراد تحقيقه.

الحلف لم يتمكن من منع الاعتداء الروسي

معبرًا عن أسفه أن أعضاء الناتو لم يستطيعوا منع الاعتداء الروسي على أوكرانيا لكنه أشاد بانضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي وقرب انضمام السويد كذلك، وهو الشيء الذي حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منعه لسنوات طويلة.