جامعة المنصورة الجديدة: تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستغير حياة البشر

نظمت كلية علوم وهندسة الحاسب جامعة المنصورة الجديدة اليوم ندوة علمية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة وريادة الدكتور إبراهيم فتحي معوض، عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، جامعة المنصورة الجديدة والدكتور خالد فؤاد، مدير برامج كلية علوم وهندسة الحاسب وبالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة.

الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الصحي

وقالت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، إن الندوة ناقشت معني الذكاء الاصطناعي وما هي تطبيقاته في المجال الصحي مشيرة إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستغير حياة البشر بشكل كبير، وأيضا تم مناقشة مساهمة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في تقديم رعاية صحية آمنة وموثوقة وفعالة، وتحسين جودة بيئة الرعاية الصحية والقدرة على الكشف المبكر على الأمراض وهو من أهم المجالات والتطبيقات الحالية التي يتم تطويرها.

التعريف ببرنامج ChatGPT وتاريخ تطويره

تناولت الندوة التعريف ببرنامج ChatGPT وتاريخ تطويره، ثم الحديث عن أهمية هذا البرنامج واستخداماته وتطبيقاته في المجالات المختلفة، واختتمت الندوة بفتح باب الأسئلة وتمت الإجابة على هذه الأسئلة من قبل الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد الكلية والدكتور خالد فؤاد مدير البرامج بالكلية

ومن جهة أخرى نظمت كلية الهندسة الفعالية الثالثة لمشروعات طلاب الفرقة الأولى ببرنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء لتصميم فيلا سكنية لخريجي جامعة المنصورة الجديدة بمختلف كلياتها طبقا لفلسفة تصميمية خاصة بكل مشروع ومتطلبات خريج كل كلية تحت ريادة الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة وإشراف الدكتورة سارة البهلول مدير البرامج الهندسية والدكتورة علياء عباس مدرس العمارة.