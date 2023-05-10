كيف غير الذكاء الاصطناعي صور الشخصيات المعروفة؟.. استفاد من شهرتها

من أبرز الشخصيات المشهورة، التي استفاد الذكاء الاصطناعي من شهرتها، كان الملك تشارلز الثالث، خاصة بعد تتويجه ملكًا على بريطانيا، انتشرت له بعض الصور المزيفة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت الصور في أوضاع لا تناسب شخصيته أو طبيعة عمله، وبدت كما لو كانت حقيقية تمامًا، وذلك ما سبب حيرة للكثيرين من الرواد، الذين راح بعضهم يُعيد نشرها عبر صفحته الشخصية.

كيف تتغير الصورة بالذكاء الاصطناعي؟

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الصور المزيفة للملك تشارلز الثالث، بتقنية الذكاء الاصطناعي، التي بدت وكأنها حقيقية لدرجة كبيرة، وهناك العديد من الأسباب التي تمكن الذكاء الاصطناعي، من تزيف الصور، كما يوجد أيضا بعض الأدوات التي تكشف هذا التغير أو التزيف.

الذكاء الاصطناعي، عبارة من الخوادم التي تستعين بملايين من المعلومات، التي تكون مكتوبة في صورة نصوص أو صور أو مقاطع فيديو، وتستطيع هذه الخوادم تحليل المعلومات، «الخوادم بتدرس المعلومات من جميع الاتجاهات عشان تقدر تعمل نسخة تانية منها ودا عن طريق cgi» حسب تعبير خالد يسري، استاري سوشيال ميديا وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي يستغل المعلومات الموجودة على الانترنت

«الملك تشارلز ليه آلاف الصور والمعلومات اللي موجودة على الإنترنت، واللي جسدت جميع مشاعره والكمبيوتر قدر يجمع كل دا وبقى عنده قاعدة بيانات يعمل من خلالها الصور المزيفه» وفق ما رواه خالد يسري خلال حديثه مع «الوطن»، موضحا أن جميع العمليات المزيفة للصور تتم من خلال تواجد المعلومات على الإنترنت، وهذا ما ينجح به الذكاء الاصطناعي في تقليد الصور الحقيقية.

«tineye» هو أحد أهم التطبيقات، التي تساعد في اكتشاف الصور المزيفة عن الحقيقية، فضلا عن متصفح جوجل كروم، وذلك عن طريق إضافة أداة معينة، يتم البحث عن وقت ومكان الصورة الأصلي، قبل استخدامها وتغير بياناتها من قبل الذكاء الاصطناعي.