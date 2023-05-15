عرض «ضلع مؤنث سالم» على مسرح «نهاد صليحة» الخميس المقبل

تقدم سودوكو للفنون عرضها «ضلع مؤنث سالم» من إخراج أحمد رجائي، وذلك الخميس المقبل في تمام الثامنة والنصف مساء على مسرح نهاد صليحة بالهرم.

تجارب حياتية في المسرح

العرض يتناول تجارب حياتية حقيقة لسيدات مصريات وعرب، تمت صياغتها بشكل درامي لتجسد بـ التمثيل والغناء والحكي والدراما الحركية كل أشكال معاناتهن في موضوعات مختلفة منها الختان، التحرش، الابتزاز العاطفي، الزواج المبكر، تأخر سن الزواج، المرأة العاملة موضوعات أخرى.

يذكر أن العرض قدم 14 ليلة عرض مختلفة بالقاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنصورة، جنوب سيناء.

أبطال المسرحية

«ضلع مؤنث سالم» من بطولة أحمد رشاد، ليالي يحيى، جهاد أحمد، نادين جمال، ميرفت مروان، بسمة نور الدين، تأليف موسيقى ليالي يحيى، إدارة مسرحية نور القناوي، مساعد مخرج بافلي وائل، مخرجان منفذان ليالي يحيى، أحمد رشاد، العرض سينوغرافيا وتأليف وإخراج أحمد رجائي.