العرض المسرحي «حيث لا يراني أحد» على مسرح نهاد صليحة الليلة

يستقبل مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون لليوم الثاني على التوالي، العرض المسرحي «حيث لا يراني أحد»، اليوم في السابعة والنصف مساءً، وهو من تأليف وإخراج محمود صلاح عطية.

قصة العرض المسرحي «حيث لا يراني أحد»

العرض يدور حول عقرب ثواني في ساعة قديمة قرر يقف ويُبطّل دوران، وبعد بحث كثير من الساعاتي عن عقرب ثواني يصلح في الساعة القديمة، يُقرر أن يُصلحها اليوم التالي من أجل أن الوقت تأخر، ويظل عقرب الثواني القديم مع عقرب الثواني الجديد يوما آخر، ماذا سيحدث بينهما؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال العرض المسرحي.

الجدير بالذكر أن العرض المسرحي «حيث لا يراني أحد» حاصل على أفضل عرض مسرحي بمهرجان القاعة بمعهد الفنون المسرحية، كما حصل على العديد من الجوائز من المهرجان، منها أفضل ملابس وممثل وممثلة وديكور ومؤلف ومخرج.

العرض المسرحي «حيث لا يراني أحد»، تأليف وإخراج محمود صلاح عطية، ديكور منى سامي ومكياج وأزياء ناريمان الملاح وإضاءة أحمد بيرسي وموسيقى شاهر عبد الرحمن.

افتتاح مسرح ميامي بحضور وزيرة الثقافة

الجدير بالذكر أن مسارح الدولة بدأت استقبال الجمهور، فتم افتتاح مسرح ميامي ثاني أيام عيد الفطر بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني والمخرج خالد جلال، وجرى افتتاح مسرحية طيب وأمير، التي يقوم ببطولتها عدد كبير من الفنانين ومن بينهم هشام إسماعيل، تامر فرج وأحمد السلكاوي وعمرو رمزي ورشا فؤاد ونهى لطفي وشريف حسني وشيماء عبد القادر ومحمود الهنيدي ومحمود فتحي.