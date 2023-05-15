عضو الهيئة العليا لـ«الوفد»: الحوار الوطني طوق نجاة للمواطن البسيط

قال عصام الصباحي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنّ الحوار الوطني أمل وطوق نجاة للمواطن البسيط وتعول عليه آمال كثيرة، ويجب أن تكون هناك مخرجات جيدة تلائم طموحات الشعب المصري، موضحا أنه في جلسة المحور السياسي بالأمس تمت مناقشة النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ وهذا الأمر منصوص عليه في الدستور، وبالتالي فإن النظام الانتخابي سيكون بنظام القائمة المطلقة 50% والفردي 50%.

يمكن التغيير في الدوائر الفردية وهذا يضمن تمثيلا إيجابيا

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني أنه يمكن التغيير في الدوائر الفردية، وهذا يضمن تمثيلا إيجابيا لبعض فئات المجتمع، وقد يمتد لفترة مؤقتة ليست بعيدة، ونحن كحزب وفد نقف دائما مع القائمة النسبية لأنها لا تهدر أي أصوات.

محور حقوق الإنسان حظى بمناقشات هامة في جلسة الأمس

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن محور حقوق الإنسان حظى بمناقشات هامة في جلسة الأمس وتناول عدم التمييز، مشددًا على أن التمييز أصبح ثقافة في المجتمع ثقافة، حيث يمارسها المواطن المصري يوميا دون أن يشعر بأنه يمارس التمييز، فهناك تمييز في بعض الأجور، ولا بد أن نخرج بحلول.