مشاركة موسعة لأعضاء الحركة المدنية في جلسات الحوار الوطني

شهدت الجلسات النقاشية للحوار الوطني، اليوم الأحد، في المحور السياسي، مشاركة أعضاء الحركة المدنية، لمناقشة قضايا المحور السياسي.

مشاركة الحركة المدنية في جلسات الحوار الوطني

نشرت الحركة المدنية، عددا من الصور لمشاركة أعضاءها في الجلسات النقاشية اليوم، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

وعلقت الحركة المدنية على المنشور قائلة: «مشاركة واسعة لأعضاء أحزاب الحركة المدنية في اليوم الأول لجلسات الحوار الوطني، في لجان مباشرة الحقوق السياسية وحقوق الإنسان والنقابات والجمعيات».

انطلاق جلسات الحوار الوطني

انطلقت اليوم، أولى جلسات لجان الحوار الوطني، لمناقشة عدد من قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية، هى «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، المحليات ولجنة الأحزاب السياسية، حقوق الإنسان والحريات العامة، النقابات والمجتمع الأهلي».

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، النظام الانتخابي لمجلس النواب، على مدار جلستين، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.

أما عن لجنة النقابات والمجتمع الاهلي ناقشت محور التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق الأهداف المستدامة، فضلا عن جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.