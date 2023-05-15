الحقوقي عمرو إمام: طرح نقاش مناهضة التمييز في الحوار الوطني «مهم للغاية»

أكد الحقوقي عمرو إمام، أن طرح نقاش مناهضة التمييز في الحوار الوطني أمر مهم للغاية في هذا التوقيت، موضحًا أن المخرجات لها علاقة بأمور كثيرة ذات صلة.

وأضاف خلال تصريحات بلقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «المخرجات يجب أن تكون ذات صلة بالمجتمع نفسه، وحتى لو الدولة لها رغبة في تأسيس مفوضية لمكافحة التمييز، فإن الوعي المصري يعاني من مشكلة ضخمة ذات صلة بأن التمييز سمة أساسية».

التمييز هو الاستعلاء والعنصرية والتنمر

وتابع: «التمييز هو الاستعلاء والعنصرية والتنمر، وفي مصر تحديدا أي شخص أعلى من شخص آخر درجة، فإنه يمارس التمييز عليه حتى لو لم يكن متعمدا، لأن التمييز أصبح طبعا ووعيا مجتمعيا، ولكي نحاربه، فإننا في حاجة إلى جيل كامل يحاربه منذ الطفولة حتى مرحلة الشباب، ويجب أن نقدم له المحتوى المناسب لمعرفة قيمة وأهمية الإنسان وضرورة تقدير الآخرين».