تفاصيل انطلاق مشروع «ابدأ حلمك» في مسارح العريش ومدن شمال سيناء

قال المخرج أحمد طه، المشرف على مشروع «ابدأ حلمك» في مسارح العريش ومدن شمال سيناء، إن الهيئة العامة لقصور الثقافة افتتحت باب المشاركة والتقديم لورشة مشروع «ابدأ حلمك» بالعريش، والذي يستهدف المواطنين من عمر 16 حتى 40 سنة، موضحا أن التدريب «مجانا» وتتحمله الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن المشروع يهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة من أجل الوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

المشروع يستهدف نشر منظومة القيم الإيجابية للتطرف

وتابع المشرف على مشروع ابدأ حلمك، أن المشروع يستهدف أيضا نشر منظومة القيم الإيجابية للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة، واحترام الأديان واحترام الاختلاف في الرأي.

وأكد أن المشروع يعمل على تغيير فلسفة العمل بالكيانات المسرحية الموجودة بالمواقع الثقافية وتحديث أنماط إنتاج يتماشى مع طبيعنة المجتمع الآن، إضافة إلى اكتشاف طاقات شابة جديدة من الموهوبين وتأهيلهم للعمل بالفرق المسرحية التابعة للهيئة بالأقاليم، وصولا إلى رفع كفاءة الفرق المسرحية وتحويل تلك الفرق إلى فرق دائمة تعمل طوال العام لتقديم عروض مسرحية تتوافق مع خصوصية كل مرحلة.

تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية

ولفت إلى أن المرحلة الأولى شهدت تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، وبورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتجري حاليا تدريبات ختام المرحلة الثانية من المشروع بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية من عام 2023، وجرى اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.

وواصل: «نعلن في صفحاتنا الشخصية ومواقعنا عن المشروع، حيث يتقدم الشباب ونجري الاختبارات الأولية، وستتم في نهاية هذا الشهر، وبعد الاختبارات يأتي الدور على التدريب على فنون المسرح المختلفة مثلما تعودنا في بقية المحافظات».