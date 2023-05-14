طريقتان للتقديم لمشروع «ابدأ حلمك» في شمال سيناء

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، تفاصيل التقديم في ورشة «ابدأ حلمك» لأبناء العريش ومحافظة شمال سيناء، لتدريب الشباب على فنون المسرح، وأتاحت الهيئة الفرصة لشباب للتقديم، سواء ورقيا من خلال الاستمارات الموجودة بقصر ثقافة العريش حتى يوم 25 مايو الحالي، أو من خلال أو التقديم إلكترونيا عبر هذا الرابط.

اختبارات ابدأ حلمك

وحددت قصور الثقافة يومي 26 و27 من مايو الجاري، لبدء إجراء الاختبارات للمتقدمين للورشة، حيث تعد محافظة شمال سيناء بداية انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع ابدأ حلمك، الذي يجوب محافظتي قنا والمنوفية لاحقا.

ويتولى التدريب في ورشة «ابدأ حلمك» بالعريش، المخرج المسرحي عصام السيد، عضو اللجنة الفنية للمشروع، ومعه نخبة من المدربين المتخصصين، إذ يجري البدء في التدريبات فور الانتهاء من إجراء الاختبارات للمتقدمين وتحديد المقبولين.

مشروع ابدأ حلمك

وكانت المرحلة الأولى من المشروع، خرجت وزارة الثقافة دفعات محافظات «أسيوط والفيوم والشرقية»، وفيما تخرج في المرحلة الثانية محافظات «بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ».

وتجرى حاليا تدريبات ختام المرحلة الثانية للمشروع في الوادي الجديد والتي اتم اختيارها عاصمة الثقافة المصرية هذا العام، كما تم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية في قصور الثقافة.