لشحن كارت الغاز.. «بتروتريد» تنشر ماكينات الخدمة الذاتية في الشوارع

توسعت شركة بتروتريد في نشر ماكينة ذاتية الخدمة في أماكن مختلفة بالمحافظات، حيث تقدم هذه الماكينة خدمات رقمية للمواطنين، تتفيذا لبرنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والتوسع في مجالات التحول الرقمي للتيسير على عملاء الغاز الطبيعي.

وقالت الشركة في بيانها، إنها أطلقت ضمن مشروعها «بتروتريد الرقمية» فرعا مميكنا جديدا بمدينة الرحاب، ليضاف إلى فروع الشركة المميكنة التي تُقدِّم للعملاء كل خدمات الفروع.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من خلال الفرع المميكن.

مزايا الماكينة الإلكترونية ذاتية الخدمة

- الفرع المميكن عبارة عن ماكينة إلكترونية ذاتية الخدمة، تُوفِّر للعميل خدمة شحن كارت العداد مُسبق الدَّفع.

- توفر خدمات العدادات الميكانيكية التقليدية، مثل الاستعلام عن الفاتورة وتسجيل قراءة العداد، وسداد الفاتورة ودفعة مقدمة، وتسجيل الشكاوى.

- إتاحة كل الخدمات للمواطنين على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع دون الحاجة للانتقال إلى فروع الشركة في أوقات العمل الرسمية.

- توفر الماكينة الوقت والجهد والتكلفة لعملاء الشركة البالغ عددهم 9 ملايين عميل.

فروع بتروتريد المميكنة الجديدة

القاهرة: «محطة شل أوت جاردنيا طريق السويس الكيلو 62-كومباوند جاردنيا– طريق السويس- مول جاردينيا– داخل المول 3- الرحاب مول 2- المدخل الرئيسي».

الجيزة:«كومباوند نيو جيزة / الكيلو 22 طرق مصر اسكندرية الصحراوي».

الإسكندرية:«أمام فرع الشركة: 432 ش جمال عبد الناصر–المندرة البحرية – أمام حسنى للمشويات – برج أم القرى 1».

الغربية: «نادي ماتريكس طنطا بسبرباي – المنطقة اللوجستية».

المنوفية: «مدينة شبين الكوم – نادى الجمهورية الشرقية».

مدينة الزقازيق – حي القومية – شارع طلبة عويضة – برج ريتاج.

وأشارت الشركة إلى أنه جار نشر فروع بتروتريد المميكنة في أماكن التجمعات مثل محطات الوقود، و المولات التجارية، والأندية.