بترو تريد: نجمع الزيوت البترولية المستعملة لعدم تسربها للسوق السوداء

قال الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، إن الشركة تعمل الفترة الحالية، على مشروع تجميع ومعالجة والتصرف في المخلفات البترولية، وهو ما يمثل تنمية للشركة، لما يحققه من عائدات اقتصادية كبيرة، بجانب عمل الشركة، التي تُعد إحدى أهم الشركات العاملة في مجال الخدمات البترولية، المتعلقة بقراءة وإصدار وتحصيل فواتير الغاز الطبيعي، من كل مستهلكي الغاز منذ إنشاءها عام 2001.

وأضاف وهدان، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الزيوت المستعملة بكل أنواعها، تندرج تحت بند النفايات الخطرة، التي لا تخضع للتسعير أو البيع أو الشراء، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ألزم مولدي المخلفات الخطرة، بتجميعها وتخزينها بشكل آمن، وتحمل تكلفة نقلها إلى أماكن التخلص الآمن المصرح لها باستلام تلك النفاية.

وأشار إلى أن وزارة البترول متمثلة في الشركة، تعمل على تجميع تلك المخلفات من كل الجهات التي تتولد لديها هذه الزيوت، والحفاظ عليها، ومنعها من التسرب إلى السوق السوداء.

وأضاف أن إيرادات الشركة من تجميع ومعالجة الزيوت المستعملة، بلغت 108 ملايين جنيه، خلال العام الحالي، حيث تم تجميع 20 ألف طن تقريبا، محققة فائض اتجار 79 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية للإضافات البترولية "أكبا"، إحدى شركات قطاع البترول الشقيقة، لتحويل جزء من الزيت البحري، يمثل 26% إلى 40% إلى مذيب، والباقي يستخدم كمواصفة وقود عالي الكفاءة.