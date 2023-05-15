تحصين 143 ألف طائر من الأمراض وعقد ندوات إرشادية عن اللحوم في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، استمرار حملات تحصين الطيور، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موضحا أنه جرى تحصين 40290 طائر ضد الأمراض الوبائية.

وأشار إلى أنه في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، جرى تحصين بأجر 2200 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، و101000 طائر حول البؤرة، فضلاً عن تطهير سوق واحد، و4 رياشات، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما جرى سحب 10 عينات ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالى 5000 طائر، حفاظا على الثروة الداجنة.

ندوات إرشادية لمربي الماشية

وأضاف أن المجلس المحلي بقرية المنشأة الكبرى، التابعة لمركز قلين، شهد ندوة إرشادية عن أهمية المجازر وسلامة اللحوم، والأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وطرق الوقاية منها، بمشاركة الدكتورة إيناس العبد، مدير إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية، والدكتورة سحر عاطف، مدير المركز الدولي للإرشاد.

ربع مليون رأس ماشية كثروة حيوانية بكفر الشيخ

وأوضح أن محافظة كفر الشيخ، بها ثروة حيوانية كبيرة وممتازة، سواء من الماشية من الأبقار، والحاموس، والأغنام، والماعز، تقدر بنحو ربع مليون رأس ماشية، وهي التي تعود بالنفع الكثير على المواطنين، وعلى بلدنا مصر الغالية.