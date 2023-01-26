تكريم «الطب البيطري» بكفر الشيخ لنجاحه في حملة التحصين ضد الحمى القلاعية

كرّم اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، 9 أطباء بيطريين بمديرية الطب البيطري، ومدير المديرية، ومديري الإدارات الحقلية، لحصول المديرية على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

الأطباء البيطريين المكرمون

ومنح المحافظ الأطباء شهادات تقدير، وهم الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، ومديرى الإدارات الحقلية، الدكتور علي شعوط، والدكتور شعبان مغنم، والدكتور وسام ياسين، والدكتور حمادة فليفل، والدكتور على فتيانى، والدكتور أحمد أبو جبل، والدكتور هشام سليمان، والدكتور عاطف عبد النبى، والدكتور محمد المهدى.

ووجّه المحافظ الشكر إلى مدير عام مديرية الطب البيطري، ومديري الإدارات الحقلية، لتميز مديرية الطب البيطري في أداء عملها، لافتا إلى أنها لم تكُن المرة الأولى التي يُحقق الطب البيطري بالمحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية.

تحصين 211 ألف و969 رأس ماشية

ومن جانبه، أفاد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أنّ المديرية تمكنت من تحصين المستهدف، البالغ 211 ألف و969 رأس ماشية، بالإضافة إلى تحصين عدد أخر من الماشية التي وردت للمحافظة ولم تكُن مسجلة لتصل نسبة التحصين لـ105%.