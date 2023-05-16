أغرب طقوس تحضير العيش الشمسي في الصعيد.. «بيتشاهدوا عليه ويملكوه لصاحبه»

«العيش الشمسي» من أشهر أنواع الخبز المنشرة في صعيد مصر، يجرى إعداده وتسويته على حرارة الشمس، ويرجع تاريخة إلى الفراعنة، إذ وجد على جدران المعابد في الأقصر، وكان الكهنة يحضروه ثم يقدموه كقربان للآلهة، حتى وصلت فكرته إلى نساء الصعيد، وفقا لتصريحات أحمد بدر، الباحث بعلوم المصريات لـ«الوطن».

أسرار صناعة العيش الشمسي

ولصناعة العيش الشمسي العديد من الطقوس والأسرار الغريبة التي تحافظ عليها الجدات من أجل توريثها للأحفاد، إذ تقول السيدة وليدية عمران، من مركز جهينة بمحافظة سوهاج، إن نجاح العيش الشمسي يعتمد على عدة طقوس وأوقاويل منها، العرق والنفس، مضيفة: «الخبز مثل الطعام محتاج نفس حلو، فهذا يميز عيش عن الآخر، اللي عرقها حلو عيشها سكر يتاكل حاف وإلى نفسها كارف، عيشها محدق وكله خميرة وميتاكلش حتى بالسكر».

وتابعت أن تمليك العيش والتشهد من أسرار نجاح عجينة العيش الشمسي، إذ يعتقد النساء بقدرة العجين على معرفة الصدق والنوايا، قائلة: «العجين طاهر وبيكشف القلوب.. لو متضايقة من حد بعد ما نتشاهد بنملك العجين.. ونقول الاسم وإيه في ضميرنا عليه لو العجين قب وطلع لفوق يبقي صادق والنية خير، لو العجين هبط يبقي مش خير».

سر نجاح العيش الشمسي

وأضافت السيدة أن مرحلة «شق العيش الشمسي» والتقليب وتسخين الفرن من أهم مراحل إعداد الخبز «يتم شق العيش الشمى لخروج الهواء به بمرحلة الاختمار الثانية ويوضع بالشمس وتختلف طريقة الشق من قرية لأخرى، شق العيش بيخلية هايش وخمران، وكل بلد وسلوها بالشق، بتوع قبلي بيشقوا 3 حتت أو مدور وسوهاج بيشقوه مدور أو 4 أرباع».

ومن أغرب طقوس تحضير العيش الشمسي «العجين على طهارة»، إذ لا بد أن تكون السيدة التي تقوم بالعجن على طهارة، فضلا عن معاملة العجين بتقديس، بحسب حديث السيدة العجوز.

العيش الشمسى صحي أكثر

وعن فوائد تناول العيش الشمسي على صحة الإنسان، قال الدكتور إسلام عز الدين استشاري العلاج الطبيعي والتغذية والعلاجية، إن العيش الشمسي من أصح أنواع الخبز لاحتوائه على الدقيق والقمح، فضلا عن تخميرة بالشمس ما يقتل البكتيريا ويجعله مضاد للأكسدة، ويمكن تناوله لمن يحاولون الحفاظ على وزنهم، إذا ما دخل في إطار سعراتهم الحرارية.