لوكيشن للتصوير الفوتوغرافي في أجواء رمضانية بكفر الشيخ.. عيش اللحظة

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يحرص المصورون علة ابتكار لوكيشنات رمضانية تتوافق مع طقوس الشهر الكريم، وهو ما حرص عليه المصور الفوتوغرافي محمد قنديل، صاحب الـ23 عاماً، ابن محافظة كفر الشيخ، حيث قرّر تحويل الاستوديو الخاص به إلى «لوكيشن» بأجواء الشهر الكريم، لنشر البهجة، واستقبال الزبائن بديكورات وأغانى رمضان.

تزيين لوكيشن التصوير الرمضاني بأشياء بسيطة

حرص «قنديل» علي تزيين لوكيشن التصوير الرمضاني بأشياء بسيطة، مثل: «قماش الخيامية، وفانوس رمضان، وأنوار الزينة، ودمية بكار»، وهو ما جذب الأنظار نحو اللوكيشن لبساطة الديكورات.

«جاتلي فكرة تجهيز لوكيشن تصوير خاص بشهر رمضان لما ناس كتير طلبت مني إنها عايزة تتصور صور رمضانية ويكون فيها أجواء الشهر الكريم، وبالفعل بدأت أجهز للفكرة من بدري، واشتريت بعض الديكورات واستخدمت قماش عليه رسومات رمضان، وأنوار وهلال ونجمة وبعض الفوانيس»، بهذه الكلمات بدأ محمد قنديل، حديثه لـ«الوطن».

التكلفة الإجمالية لديكورات رمضان بلغت 1000 جنيه.

ويضيف «قنديل»: «الـ3 سنين إللي فاتوا كانت أجواء رمضان مش إللي هي عشان كان وقتها جائحة كورونا مستمرة، وكان في إجراءات احترازية، ولكن السنة دي الأجواء رجعت زي زمان، وعشان كده كان لازم أعمل اللوكيشن الخاص بشهر رمضان، عشان أدخل بهجة رمضان علي كل الناس، وكمان أحسسهم بدخول الشهر الكريم»، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لديكورات رمضان بلغت 1000 جنيه.

ردود فعل مشجعة استقبلها «قنديل» بمجرد نشر صور أول جلسة تصوير، وتواصل معه آخرون، لعمل جلسات تصوير في لوكيشن شهر رمضان: «صوّرت واحد صاحبي أول سيشن ولما نشرت الصور ناس كتير جداً عجبتهم الصور، وفكرة لوكيشن شهر رمضان بشكل عام، وفي ناس كلمتني عشان عايزة تتصور، واللوكيشن مستمر لآخر شهر رمضان، وبعد كده نبدأ نفكر في لوكيشن العيد».