مسح ميداني لتطعيم الوافدين والأطفال في المناطق النائية بالشرقية

قامت الفرق الطبية المتحركة، التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بجهود مكثفة لإجراء مسح ميداني بمراكز ومدن المحافظة والقرى والنجوع التابعة لها، خاصة بالأماكن النائية، وذات الطبيعة الخاصة، لحصر أي أعداد من الوافدين، وتطعيمهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

مسح ميداني

وتم عمل مسح بأماكن تواجد العرب الرُحل بمركز الصالحية، ومركز كفر صقر، وأبوحماد، وتطعيم عدد من الأطفال المتخلفين منهم عن التطعيمات الروتينية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن انتشار الفرق الطبية بالمحافظة يتم وفق خطة عمل محددة، من خلال تقسيم الإدارة مربعات، وتطعيم المتخلفين والوافدين، وفقاً للخطة الموضوعة، والعمل طبقاً لخطوط السير الجغرافية لتغطية كافة المربعات السكنية، مع التنبيه عليهم في حالة عدم وجود أطفال متخلفين عن التطعيم يتم حصرهم وتطعمهم بالجرعات اللازمة عن طريق فرق ثابتة بأماكن محددة بالمربعات السكنية، وذلك لرفع المناعة الفردية للأطفال، ضد مرض شلل الأطفال، والحصبة والحصبة الألمانية، وجميع الأمراض المستهدفة بالتطعيمات.