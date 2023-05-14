ماذا يحدث للجسم عند تناول سيجارة مع القهوة يوميا؟.. «الصحة» تجيب

كشفت وزارة الصحة والسكان المدخنين، عن الأضرار الناتجة عن شرب السجائر على الريق في الصباح كل يوم، موضحة أن هناك عدة مخاطر على صحة الجسم عند تناول السجائر على الريق، لزيادة معدل ضربات القلب، وإصابة المعدة بمشاكل كالشعور بالحرقان والالتهابات.

ماذا يحدث للجسم عند تناول سيجارة مع القهوة يوميا؟

كما حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من تناول السجائر مع القهوة في الصباح بشكل يومي أيضا: «هذه عادة سيئة للغاية وقد تصل إلى الإصابة بالأزمة القلبية لبعض الأشخاص، حيث إن التدخين مبكرا قبل تناول الإفطار مع القهوة يؤدي إلى الضرر بالرئة ويجعل المدخن أكثر عرضة للإصابة بعدد من الأمراض وتشمل ارتفاع ضغط الدم، وتضخم عضلات القلب وضعف الجهاز المناعى للجسم ومن ثم الإصابة بكافة الأمراض المزمنة المختلفة».

أعراض انسحاب السجائر من الجسم

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تدشين خط ساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين وهو 16805، لافتة إلا أنه يمكن من خلال الخط استقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المدخنين.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك مأكولات يمكن الاستعانة بها خلال فترة الإقلاع عن التدخين، مشيرة إلا أنه بعد اليوم الخامس من الإقلاع عن التدخين سيتم التعرض الى الصداع الشديد والعصبية، هذه الأعراض في حال السيطرة عليها في الأيام الأولى سيكون من السهل التخلص من هذه العادة الخطيرة للمدخن والأفراد المحيطين به.