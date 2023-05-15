وفاة نجل الشاعر مجدي نجيب بعد تعرضه لأزمة قلبية

توفي اليوم ياسر نجيب، نجل الشاعر مجدي نجيب، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وأعلن خبر الوفاة الشاعر فوزي إبراهيم، عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين.

أزمة قلبية مفاجئة

وكتب الشاعر فوزي إبراهيم، عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «خالص العزاء في وفاة ياسر مجدي نجيب الابن الوحيد لشاعر مصر الكبير مجدي نجيب إثر أزمة قلبية فاجأته ليلة أمس، ربنا يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى.. أمين».

وطالب الشاعر فوزي إبراهيم الجمهور بالدعاء لنجل الشاعر مجدي نجيب بالرحمة والمغفرة، وأن يرزق الله أهله الصبر والسلوان.

موعد ومكان صلاة الجنازة

قررت أسرة ياسر نجيب إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، في مسجد مكاوي بشارع قاسم بالدقي، على أن يتمّ دفن الجثمان في مقابر الأسرة بالسادس من أكتوبر على طريق الواحات.